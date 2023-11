Landkreis Dillingen

40 Jahre im Dienst für die Justiz

Lydia Robel-Springer feiert ihr Dienstjubiläum am Amtsgericht in Dillingen. Zuvor war sie bereits an zwei anderen Gerichten tätig.

Das Amtsgericht Dillingen freut sich in einer Pressemitteilung, dass Rechtspflegeamtsrätin Lydia Robel-Springer seitens des Bayerischen Staatsministers der Justiz zur Vollendung einer Dienstzeit von 40 Jahren für die geleisteten Dienste Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde. Robel-Springer ist nach ihrem Dienstantritt bei der Bayerischen Justiz sowohl beim Amtsgericht Augsburg als auch beim Amtsgericht Neu-Ulm tätig gewesen. Seit Oktober 2001 führt sie ihre Rechtspflegertätigkeit beim Amtsgericht Dillingen aus. Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern sind wichtige Aufgaben in der Justiz zur selbstständigen und sachlich unabhängigen Erledigung übertragen. Robel-Springer hat in ihren 40 Dienstjahren sowohl in Grundbuch- und Registersachen, Betreuungs- und Nachlassangelegenheiten als auch bezüglich der Pfändung von Forderungen sowie mit der Vollstreckung von Jugendstrafen und den Kostenangelegenheiten in den jeweiligen Aufgabenbereichen die Sachleitung übernommen. Wegen ihrer Hingabe zum Beruf und der hochrangigen juristischen Fähigkeiten wurde sie im September 2022 zur Rechtspflegeamtsrätin ernannt. Unter anderem ist sie nun vorrangig für die Rechtspflegeraufgaben im Familiengericht zuständig. Anlässlich dieses besonderen Dienstjubiläums war es der Geschäftsleiterin Elke Schwarzbart, der Direktorin des Amtsgerichts Andrea Eisenbarth und dem Personalratsvorsitzenden Karl-Heinz Zircher eine besondere Freude und Ehre, ihrer Kollegin Lydia Robel-Springer die Urkunde des Präsidenten des Oberlandesgerichts München zu überreichen und ihr für ihren Einsatz in den 40 Dienstjahren ihren eigenen und den Dank des gesamten Amtsgerichts Dillingen auszusprechen, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

