4000 Euro Schaden: Porsche durch herabfallende Kiesel beschädigt

Im Landkreis Dillingen haben sich zuletzt mehrere Unfallfluchten ereignet. In Lauingen spricht die Polizei von zwei verschiedenen. So war eine 52-jährige Porsche-Fahrerin am Donnerstag, 27. März, auf der Staatsstraße 2025 unterwegs. Der Polizei zufolge kam sie aus Richtung der Bundesstraße B 16 und fuhr in Richtung Kreisverkehr zur Kreisstraße DLG 42. Ein vorausfahrender Kieslaster verlor mehrere Kieselsteine, die auf die Motorhaube des Porsches prallten. Dadurch entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Kieslaster hatte rechts eine rote Aufschrift und ein DLG-Kennzeichen.

Autos in Lauingen, Dillingen und Wittislingen beschädigt

Am Mittwoch, 2. April, hat ein bisher Unbekannter einen weißen VW Tiguan am Lauinger Marktplatz beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 10.30 und 10.45 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Auch aus Dillingen meldet die Polizei einen Fall. Am Montag, 31. März, beschädigte ein bisher Unbekannter in der Donaustraße einen grauen Ford Tourneo Connect und verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro. Zur Tat kam es der Polizei zufolge zwischen 18.15 und 18.45 Uhr.

Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise

In Wittislingen hat ein Unbekannter einen blauen VW Golf beschädigt. Die Tat hat sich zwischen Montag, 31. März, um 20 Uhr und Dienstag, 1. April, um 6 Uhr ereignet. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und begingen Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen hat deshalb Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)