412 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Kreis registriert

Plus Warum das Kloster Maria Medingen bisher noch nicht als Aufnahmestation genutzt wird.

Im Landkreis Dillingen sind inzwischen 412 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Das teilt der Sprecher des Landratsamts, Peter Hurler, unserer Redaktion mit. 313 Menschen aus dem Land, das von Putins Angriffskrieg heimgesucht wird, sind bei Privatpersonen im Kreis Dillingen untergebracht. Und 99 Geflüchtete haben laut Hurler dezentral in Unterkünften des Landkreises eine Bleibe gefunden. Dies ist der Stand vom vergangenen Donnerstag. Der Landratsamts-Sprecher sagt, dass die Zahl der Menschen, die im Kreis Zuflucht gefunden haben, höher sein kann. Denn es seien möglicherweise nicht alle Geflüchtete, die bei Bekannten in der Region untergekommen sind, registriert.