49-Euro-Ticket: Die Verwirrung ist perfekt

Plus Das 49-Euro-Ticket für Schüler wäre ein Stück Freiheit für die Jugendlichen. Die Einführung ist aber ein bürokratisches Monstrum.

49-Euro-Ticket für Schüler, aber nicht für alle, 29-Euro-Ticket für die älteren, für Azubis und Studierende, 1-Euro-Ticket für alle, die noch ihr Rad mitnehmen wollen. Klar soweit? Das 49-Euro-Ticket, oder auch Deutschlandticket sollte vor allem eines schaffen: Klarheit. Doch das hat wenige Tage vor dem Start eher eines gebracht: noch mehr Chaos. Vor allem, was die Schülerbeförderung angeht.

Der Kreis organisiert die Schülerbeförderung für die weiterführenden Schulen. Für deren Schüler soll es zum September dann das 49-Euro-Ticket geben. Teilweise. Teilweise könnte es beim alten Ticket bleiben, oder auch günstiger werden: Von der bayerischen Staatsregierung kam nun kürzlich die Zusage für ein 29-Euro-Ticket für Studis, Azubis und Schüler ab der 11. Klasse. Einerseits ist es für die Schülerinnen und Schüler natürlich toll, wenn sie günstiger den ÖPNV nutzen können.