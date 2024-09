50.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wertingen

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Unfälle, die sich im Kreis Dillingen ereignet haben – glücklicherweise ist es dabei jeweils nur zu Sachschäden gekommen. Am Mittwochvormittag hat es gegen 9.25 Uhr in Syrgenstein gekracht. Ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist die Schulstraße in Richtung Alte Turmststraße gefahren. Er nahm einer 53-jährigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt, die von rechts aus der Straße „Rosengarten“ ausgefahren war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zu schnell gefahren: Totalschaden in Wertingen

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich auf der Staatsstraße 2033 Höhe Wertingen. Gegen 20.25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Staatsstraße aus Richtung Augsburg kommend bei regennasser Fahrbahn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über den dortigen Kreisverkehr. Am Mitsubishi entstand Totalschaden von rund 15.000 Euro. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

In der Nacht auf Donnerstag ist es auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 1.40 Uhr fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer von Bliensbach kommend auf die Staatsstraße 2033 in Richtung Augsburg auf. Auf nasser Fahrbahn scherte das Fahrzeugheck aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus, worauf der BMW auf die Gegenfahrbahn abkam und gegen die dortige Leitplanke prallte. Nach einer 180 Grad-Drehung kam der Wagen an der gegenüberliegenden Leitplanke zum Stehen. Am BMW entstand Totalschaden von rund 50.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Für weitere Maßnahmen waren die freiwillige Feuerwehr Bliensbach und die Straßenmeisterei vor Ort. Der 19-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. (AZ)