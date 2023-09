59.000 Euro weg: Wie der Traum einer Dillingerin vor Gericht landete

Plus Ein Mann aus Bremen macht einer Dillingerin Gefühle vor - und fordert schließlich viel Geld. Jetzt muss er für lange Zeit ins Gefängnis.

Ein Mann aus Bremen muss ins Gefängnis, weil er eine 48-jährige Frau aus Dillingen um 58.700 Euro betrogen hat. Der spielsüchtige gelernte Gärtner hatte der Geschädigten laut Anklage binnen weniger Tage das Szenario eines gemeinsamen Lebens entworfen und sich von ihr zunächst 8700, dann 50.000 Euro in bar aus einem eigens aufgenommenen Kredit aushändigen lassen. Von ihrem Geld hat die Frau nichts mehr gesehen, den Angeklagten sah sie jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht wieder.

Um „Lebensenergie-Coaching“ drehte sich der Kurs der Frau in einem Hotel im hessischen Bad Homburg, wo sich die Dillingerin und der Angeklagte aus Bremen das erste Mal begegneten. Der 35-Jährige war laut eigener Angabe als selbstständiger Gartenbau-Unternehmer wegen eines Kundenbesuchs in demselben Hotel abgestiegen. Man führte Gespräche, kam sich näher, sodass der Angeklagte die Frau nach Ende des zweitägigen Seminars heim nach Dillingen begleitete.