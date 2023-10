59-Jährige aus dem Kreis Dillingen überweist 1799 Euro auf litauisches Konto

Eine Frau aus dem Landkreis Dillingen ist auf einen Trickbetrug hereingefallen. Ihre Bank kann die Überweisung noch stoppen.

Eine 59-jährige Einwohnerin aus dem östlichen Landkreis Dillingen hat am Samstag auf ihrem Handy eine Nachricht einer bislang unbekannten Person erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese gab vor, dass sie eine neue Handynummer habe und aktuell keinen Zugriff auf ihre Konten hätte. Sie wies die 59-Jährige an, eine Überweisung in Höhe von 1799 Euro auf ein litauisches Konto abzuwickeln.

Die richtige Tochter meldet sich zufällig am Montag

Dem kam die Landkreisbürgerin laut Polizeibericht nach. Weil sich am Montag ihre tatsächliche Tochter telefonisch meldete, flog der Betrug auf. Die 59-Jährige konnte die Überweisung über ihr Bankinstitut noch rechtzeitig stoppen, so dass ein Vermögensschaden ausblieb. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Dillingen. (AZ)