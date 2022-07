91-Jähriger verursacht hohen Sachschaden in Gundelfingen

Ein 17-jähriger Lauinger verletzt sich bei einem Ausweichversuch. In Buttenwiesen und Gundelfingen kommt es zu erheblichen Sachschäden.

In Buttenwiesen hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Eine 47-Jährigeaus Biberbach ist mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2027 in Richtung Lauterbach gefahren. Als sie „Am Heuberg“ nach rechts abbiegen will, bemerkt dies ein hinter ihr fahrende 21-Jährige aus Buttenwiesen in seinem Pkw zu spät. Der Pkw des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt circa 8.000 Euro. Der 21-Jährige wurde verwarnt, so die Polizei in ihrem Bericht.

Bei Verkehrsunfall in Lauingen leicht verletzt

Gegen 13.05 Uhr am vergangenen Freitag bog eine 62-Jährige aus Lauingen mit ihrem Pkw von der Werner-von-Siemens-Straße aus nach links in die Dillinger Straße ein. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 17-Jährigen aus Lauingen auf seinem Leichtkraftrad. Beim Ausweichversuch stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht, an seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Gegen die 62-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Erheblichen Streifschaden in Gundelfingen verursacht

Ein 91-Jähriger ist mit seinem Pkw in der Straße „Obere Vorstadt“ in Gundelfingen am Freitagabend zunächst rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren und anschließend in Richtung Osten weitergefahren. Dabei streifte er aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw, an dem erheblicher Sachschaden entstand. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)

Lesen Sie dazu auch