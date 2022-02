Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

93 Prozent stimmen für Christoph Mettel als Landratskandidat der Dillinger CSU

Christoph Mettel wurde am Freitagabend in Dillingen offiziell zum Landratskandidaten der CSU gewählt.

Plus Die offizielle Nominierung von Christoph Mettel steht unter den Eindrücken des Ukraine-Kriegs. Einer leitet daraus bereits die erste Aufgabe des möglichen künftigen Landrats ab.

Von Jonathan Mayer

Für den CSU-Kreisverband sollte dieser Abend ein guter werden. Doch die Nominierungsversammlung von Christoph Mettel zum Landratskandidaten findet am Freitag unter den Eindrücken des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Es ist das Gesprächsthema in vielen Unterhaltungen. Und auch während der Versammlung klammert keiner der Redner den Krieg aus. Kreisvorsitzender Georg Winter nennt es in seiner Eröffnungsrede ein "Ereignis, das wir seit 75 Jahren nicht mehr in Europa hatten". Und: "Das ukrainische Volk braucht jetzt unsere Solidarität." Die Dillinger CSU gibt sich selbstbewusst, dass sie mit ihrem Kandidaten, der im Lauf des Abends offiziell gewählt werden sollte, die Wahl im Mai gewinnen wird. Ein Gastredner leitet aus dem Krieg in der Ukraine sogar die erste Aufgabe für Mettel ab, wenn er erst einmal zum Landrat gewählt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen