Abgeordneter Ulrich Singer tritt für die AfD bei der Landtagswahl an

Die AfD hat im Stimmkreis Augsburg Land, Dillingen den Ulrich Singer als Direktkandidat für den Landtag nominiert. Auch der Bezirkstagskandidat steht fest.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Augsburg Land, Dillingen nominiert. Als Direktkandidat für den Landtag wählten die Mitglieder den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, aus Donauwörth. Für den Bezirkstag tritt der Dillinger AfD-Kreisvorsitzende Michael Walter aus Lauingen an.

Landtagsabgeordneter Singer sagte nach der Nominierung: "Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das mir unsere Mitglieder entgegengebracht haben." Als Rechtsanwalt und Stimmkreisbetreuer für Dillingen kenne er sich im Landkreis bestens aus und freue sich auf den anstehenden Wahlkampf.

Michael Walter will sich im Bereich der Kultur- und Heimatpflege einbringen

Der frisch gewählte Bezirkskandidat Michael Walter kündigte an: "Im Bezirkstag möchte ich mich insbesondere in dem Bereich der Kultur und Heimatpflege einbringen." Die Zeit bis zur Wahl wollen die beiden Kandidaten laut Pressemitteilung noch intensiver nutzen, um mit den Bürgern im Wahlkreis im AfD-Bürgerbüro in Lauingen ins Gespräch zu kommen. Der Landkreis habe es verdient, eine starke freiheitliche-patriotische Stimme im Land- und Bezirkstag zu haben. Der Verfassungsschutz stuft die gesamte AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein. (AZ)

