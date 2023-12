Abstimmung läuft: Welches Bild soll Landkreis-Sportfoto des Jahres werden?

Zahlreiche Aufnahmen aus dem Landkreis Dillingen haben uns in den vergangenen Tagen erreicht. Stimmen Sie bis Sonntag, 17. Dezember, für Ihren Favoriten ab.

Der stolze Papa, der dem fußballbegeisterten Sohn Tipps gibt. Die Schäferhündin, die mit ihrer Besitzerin bei einem Hindernislauf durchs Wasser sprintet. Oder der junge Wettkampfschwimmer, der gerade aus dem Wasser auftaucht und mit seinen Armen schon für den nächsten Zug ausholt.

Diese und viele weitere Fotos haben uns in den vergangenen Tagen erreicht. Aus Buttenwiesen, Wittislingen, Dillingen und vielen anderen Ecken im Landkreis Dillingen. Die Aufnahmen könnten unterschiedlicher nicht sein: Vom spontanen Schnappschuss mit dem Handy bis zum professionellen Foto mit dem Teleobjektiv ist alles dabei. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – ein fotografischer Rückblick auf das Sportjahr 2023 sozusagen.

Einfach durch die Bilder klicken und bis Sonntag, 17. Dezember, für Ihren Favoriten abstimmen

Zum 40-jährigen Bestehen der DZ/WZ-Sportlerwahl haben wir Sie gebeten, uns Ihr persönliches Sportfoto des Jahres zu schicken. Einzige Voraussetzung war, dass das Bild einen Bezug zum Lokalsport in unserem Landkreis hat. Die eingesendeten Bilder haben natürlich keinen Einfluss auf die Sportlerwahl selbst, bei der unsere Redaktion im Januar wieder die besten Athleten aus der Region auszeichnet. Unser Voting soll das sportliche Jahr 2023 aus einer ganz persönlichen Sicht einfangen – aus der Sicht unserer Leserinnen und Leser.

Bis Dienstag konnten Sie noch mitmachen und Ihre Bilder einreichen. Jetzt geht unser Jubiläums-Voting in die nächste Runde. Bis Sonntag, 17. Dezember um 20 Uhr, können Sie für Ihr Lieblingsbild abstimmen. Einfach hier durch die Bildergalerie klicken und sich entscheiden: Welches Bild soll lokales Sportlerfoto des Jahres werden?

17 Bilder Welches soll schönstes Sportlerfoto des Jahres werden? Foto: Verein/lerch

Attraktive Preise für die drei Bestplatzierten beim Sportlerfoto-Voting

Auf die drei Erstplatzierten warten diese Preise: Ein Hotelgutschein für eine Übernachtung mit Frühstück in Dresden (zwei Personen) sowie zweimal zwei Tickets für ein Heimspiel des FCA gegen RB Leipzig sind zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also. Die Gewinnerfotos werden zudem online und in der gedruckten Zeitung veröffentlicht.

Übrigens: Die Landkreis-Sportlerwahl findet heuer zum ersten Mal seit 2019 wieder im Dillinger Stadtsaal statt. Während der Corona-Pandemie musste die Ehrung vor Ort entfallen, bei der ersten Nach-Corona-Veranstaltung im vergangenen Jahr war dann Wertingen an der Reihe. Die Stimmzettel für die diesjährige Sportlerwahl können Sie noch bis zum 31. Dezember in unserer Redaktion abgeben.