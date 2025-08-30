Abteilungsleiter Asyl am Landratsamt: „Der heutige Umgang mit Geflüchteten erfolgt auf Augenhöhe“

Haben die Behörden seit 2015 gelernt? Was hat sich im Umgang mit Geflüchteten geändert? Nachgefragt bei Peter Alefeld, Abteilungsleiter für Asyl. Zu Anfang seien die personellen Ressourcen, speziell im Bereich Unterbringungsverwaltung, Leistungsverwaltung und Ausländeramt „völlig unzureichend“ gewesen, um die extrem große Anzahl von Geflüchteten in kürzester Zeit unterzubringen, sie zu erfassen und zu versorgen. Alefeld spricht von einer Vielzahl an Überstunden und „improvisierten Lösungen“. Im Laufe der Jahre habe sich der Umgang aber „professionalisiert“, es habe einen „starken Personalzuwachs“ gegeben. Und auch seitens des Ministeriums habe es, so formuliert es Alefeld, „ermessensleitende Rahmenbedingungen zum Vollzug der einschlägigen Rechtsvorschriften gegeben“. Der Ermessensspielraum für die Behörden ist also größer geworden.

Was hat sich im Umgang der Behörden mit Geflüchteten verändert?

„Der heutige Umgang mit den Geflüchteten ist von fachlicher Routine geprägt und erfolgt auf Augenhöhe“, so Alefeld. Dazu trügen auch mehr Sprachkenntnisse in der Verwaltung und „ein dichtes Netz an ehrenamtlichen Helfern und Sprachmittlern“ bei.

Trotzdem kritisieren viele Geflüchtete und ihre Unterstützer manche Behörden, nehmen sie als schwerfällig wahr, die diesen Spielraum nicht ausnutzen. Alefeld kennt diesen Vorwurf, der vor allem gegen das Ausländeramt erhoben werde. Aus Sicht des Abteilungsleiters sei dieser aber „nicht zutreffend“. Oftmals würden Beispiele aus anderen Landkreisen herangezogen. Diese seien aber nicht immer mit anderen Fällen vergleichbar. Alefeld sieht das Handeln des Amtes auch darin bestätigt, dass dessen Entscheidungen nur „vereinzelt“ vom Verwaltungsgericht korrigiert würden.

Sprechstunde für Geflüchtete und Helfer: „Leider wird davon wenig Gebrauch gemacht“

Landrat Markus Müller habe zudem eine spezielle Sprechstunde am Ausländeramt eingeführt, in der solche Themen besprochen und Lösungen gefunden werden sollen. Zudem wolle die Verwaltung dabei verdeutlichen, warum in manchen Fällen rechtliche Grenzen gesetzt seien. „Leider wird von dieser Möglichkeit nur in sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht“, sagt Alefeld.

Geschafft habe man es, so Alefeld, wenn es ums „administrative Tagesgeschäft“ gehe. „Auch bei der Integration am Arbeitsmarkt wurden, vor allem auch dank der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, erstaunliche Erfolge erzielt.“ Dennoch gebe es auch Defizite. Der Landkreis wolle deshalb in den kommenden Monaten ein Integrationskonzept erarbeiten, um die für eine schnellere Integration weiter notwendigen Schritte zu definieren und anschließend strukturiert abzuarbeiten, so der Teamleiter.

Was müsste sich beim Umgang mit Geflüchteten aus Sicht des Dillinger Landratsamtes ändern?

Aus Sicht des Landkreises müsste sich bei der Organisation und Unterbringung der Geflüchteten einiges ändern. Der Freistaat müsse dafür sorgen, dass Menschen ohne Bleibeperspektive nicht aus den Ankerzentren auf die Landkreise und Kommunen verteilt werden, so Alefeld. So könne man sich vor Ort auf diejenigen konzentrieren, die auch langfristig bleiben können. Wünschenswert wäre ebenso, dass der Verteilungsschlüssel auf Gemeindeebene heruntergebrochen werde. Im Kreis Dillingen gibt es Gemeinden, die viele Geflüchtete aufgenommen haben. Und solche, die keine oder nur wenige unterbringen. Zudem müsse es ein staatlich finanziertes Grundkontingent an Unterkünften geben. So könne man auf große Fluchtbewegungen reagieren und müsse nicht wieder anfangen, Turnhallen zu schließen, so Alefeld.

Zudem müssten „die Kapazitäten im sozialen Wohnungsbau signifikant erweitert werden“, sagt Alefeld. Denn die Zahl der sogenannten „Fehlbeleger“, also Menschen, die eigentlich eine eigene Wohnung suchen dürften, aber keine finden, sei nicht nur im Landkreis viel zu hoch. Aktuell würden dadurch im Kreis Dillingen 580 Plätze in Flüchtlingsunterkünften blockiert, die Menschen sitzen in den Unterkünften fest – „das läuft auf Dauer auch einer gelungenen Integration zuwider“.