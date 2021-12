Achtung, Schneeglätte: Mann prallt in Syrgenstein gegen Baum

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es mehrfach im Landkreis Dillingen gekracht. Die Polizei meldet einige Unfälle.

In Syrgenstein hat es am Sonntagabend gegen 20 Uhr gekracht. Ein 35 jähriger Autofahrer ist von der Kreisstraße DLG 27 in die Bachtalstraße abgebogen und dabei auf Grund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen gekommen. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Baum. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro, die Leitplanke wurde auf einer Länge von 20 Metern beschädigt. Hier entstand laut Polizei ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Frau landet bei Schabringen mit Auto im Acker

Gegen 18.30 Uhr rutschte eine 43-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2032 zwischen Dillingen und Schabringen in einer Linkskurve auf Grund von Schneeglätte ebenfalls von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend blieb der Pkw im Acker stecken. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch