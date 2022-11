Aggression gegen Einsatzkräfte: Das ist nicht zu entschuldigen

Drängler, Raser und pöbelnde Verkehrsteilnehmer: Was sich Einsatzkräfte im Kreis Dillingen gefallen lassen müssen, ist nicht in Ordnung. Ein Kommentar von Simone Fritzmeier.

Was sich diese Woche nach einem Unfall auf der B16 zwischen Dillingen und Lauingen abgespielt hat, ist kaum zu glauben. Und leider, so bestätigt es die Polizei, keine Ausnahme. Nachdem ein Mann mit seinem Kleintransporter von der Straße abgekommen und umgekippt ist, kam es zu einem längeren Stau – und in der Folge zu einem weiteren Unfall. Denn es gab Menschen, die versuchten, auf der Gegenspurbahn umzudrehen, um ein Warten zu vermeiden.

Keine Frage, es ist zum Haare raufen. Da hat man es eilig und wird im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst. Aber welcher Termin kann so wichtig sein, dass man sich, andere und vor allem Einsatzkräfte in Gefahr bringt? Und lieber sind wir doch diejenigen, die genervt, aber gesund im Auto warten. Vermutlich will keiner freiwillig mit dem oder den Verunfallten vor der Schlange tauschen, oder?

Beim Leonhardiritt in Gundelfingen kommt es zu einem Zwischenfall

Was mindestens genauso wenig zu erklären oder gar zu entschuldigen ist, sind Situationen, wie sie die Lauinger Feuerwehr kürzlich beim Leonhardiritt in der Donaustadt erlebt hat. Die Frauen und Männer haben ehrenamtlich in ihrer Freizeit den Absperrdienst übernommen - um Ross, Reiter und Besucher zu schützen. Dennoch müssen sie sich anpöbeln und beleidigen lassen. Es geht sogar so weit, dass ein Autofahrer über den Fuß eines Feuerwehrmannes fährt, um die Straßensperre zu umgehen.

Das ist nicht in Worte zu fassen und dafür gibt es nur eine Lösung: hohe Bußgelder verhängen und bei Tatbestand Strafverfahren einleiten.

