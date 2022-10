Agilis-Züge auf Donautalbahn fallen aus

Pendlerinnen und Pendler aus dem Landkreis müssen sich auf Fahrtausfälle in den kommenden Wochen einstellen. Diese Zugverbindungen betrifft es.

Nach vollen Zügen im Sommer folgen nun Fahrtausfälle bei Agilis. Seit Montag voriger Woche rollen die Züge des Eisenbahnunternehmens nicht mehr wie gewohnt. Auf allen Strecken, die die grün-grauen Züge befahren, kommt es zu ersatzlosen Ausfällen. Betroffen ist auch die Strecke Ulm– Ingolstadt, die durch den Landkreis Dillingen nach Donauwörth führt und täglich viele Menschen zur Arbeit, Schule oder Terminen befördert. Das Unternehmen nennt mehrere Gründe für die Fahrplanänderungen und einen Zeitpunkt, zu dem die Züge wieder wie gewohnt fahren sollen.

Im Landkreis Dillingen kommt es, wie auf der Webseite von Agilis zu lesen ist, bis zum 28. Oktober jeweils von Montag bis Freitag zu folgenden Zugausfällen auf der Donautalbahn: Wer um 5.57 Uhr die Bahn von Lauingen in Richtung Günzburg nehmen will, wartet vergebens am Gleis. Aber auch in der entgegengesetzten Richtung kommt es in den nächsten Tagen zu Ausfällen. Der Zug von Günzburg (Abfahrt 6.52 Uhr) über Gundelfingen (7.11 Uhr), Lauingen (7.15 Uhr), Dillingen (7.27 Uhr), Höchstädt (7.33 Uhr) nach Ingolstadt (Ankunft 8.47 Uhr) fährt ebenfalls nicht. Und zwar wochentags bis zum Beginn der Herbstferien. Pressesprecherin Alisa Weinhold bestätigt, dass die Regionalbahnen der Linie 15 mit den Nummern 84322 und 84241 bis zum 28. Oktober ausfallen würden. Einen Schienenersatzverkehr gibt es nicht.

Personalengpässe und Ersatzteilmangel sind Gründe für die Ausfälle

Für die Lücken im Fahrplan seien zwei Gründe verantwortlich. Laut einer Pressemitteilung von Agilis verursachten "sprunghaft angestiegene Grippe- und Corona-Erkrankungen" einen akuten Personalmangel. Das Eisenbahnunternehmen erklärt, es habe bereits vor dem Herbst alle Hebel in Bewegung gesetzt, um corona- und krankheitsbedingten Zugausfällen mit mehr Personal vorzubeugen. "Doch wie viele andere Verkehrsbetriebe können auch wir uns den Auswirkungen der Krankheitswelle nur begrenzt entziehen", wird der Agilis-Geschäftsführer Axel Hennighauser zitiert. Dass wegen Personalengpässen Züge der Agilis stillstehen, passiert nicht zum ersten Mal. Bereits Ende März 2020, als die Pandemie ihren Lauf nahm, mussten Fahrten ausfallen, da Lokführer an Corona erkrankten. Aber auch fehlende Ersatzteile beeinträchtigen den Zugverkehr des Eisenbahnunternehmens. Materialengpässe, die auch weite Teile der Industrie betreffen, machen sich ebenso bei Agilis bemerkbar. Laut dem Unternehmen können defekte Triebfahrzeuge deswegen nicht repariert werden und fallen für den Verkehr aus. Doch bis zu den Herbstferien solle sich die Lage wieder entspannen.

Tagesaktuelle Informationen zu den Zugausfällen sind im Internet einzusehen

Diejenigen, die auf die Verbindungen der Agilis angewiesen sind, müssen sich nun vorerst informieren, ob ihre Züge fahren. Auch kurzfristige Fahrplanänderungen seien möglich. Die wichtigste Quelle hierfür ist die Website des Eisenbahnunternehmens. Unter folgendem Link ist gelistet, welche Zugverbindungen in welchem Zeitraum ausfallen: https://www.agilis.de/strecken/abweichungen/. Aber auch auf www.bahn.de und in der DB Navigator-App können sich die Fahrgäste informieren. (mit AZ)

