Aiwanger bleibt (vorerst) – so reagieren Politiker aus dem Kreis Dillingen

Plus Ministerpräsident Söder fordert vom Freie-Wähler-Chef die Beantwortung von 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre. Parteivorsitzende im Kreis sind konträrer Meinung.

Von Jonathan Mayer, Berthold Veh

Markus Söders Auftritt dauert nicht einmal zehn Minuten. Fragen lässt der bayerische Ministerpräsident am Dienstagmittag erst gar nicht zu. Das Fazit zur Flugblatt-Affäre um seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger fällt entsprechend aus: Der Freie-Wähler-Chef bleibt vorerst im Amt, soll 25 Fragen schriftlich beantworten. Zugleich hält Söder an der Koalition mit den Freien Wählern fest, auch für die Zeit nach der Wahl. Bei der Opposition ernten Söder und Aiwanger Kritik für das Vorgehen. Und im Landkreis Dillingen?

Der CSU-Kreisvorsitzende und Landtagskandidat Manuel Knoll nennt die Wortwahl im fraglichen Flugblatt "widerlich". So etwas "sollte in Deutschland nicht mehr auftauchen". Er nennt es verwunderlich, dass die Anschuldigungen so knapp vor der Wahl öffentlich gemacht wurden und fordert Aufklärung. Am Ende müssten aber die Wählerinnen und Wähler alles bewerten – von der Flugblatt-Affäre bis zu anderen "Ausrutschern" Aiwangers. Knoll nennt da etwa dessen Reden in Finningen oder Erding, wo der Vize-Ministerpräsident "am rechten Rand gefischt" habe. Ob Aiwanger aus seiner Sicht noch in seinem Amt tragbar ist? "Das ist keine einfache Frage", sagt Knoll. Wichtig sei, Ruhe zu bewahren, auf weitere Recherchen zu warten und dann in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Markus Söders Aussage, durch die Affäre sei ein Schaden für das Ansehen Bayerns entstanden, die auch von der Opposition getätigt wurde, unterschreibt Knoll so nicht. Schaden wäre aus seiner Sicht nur entstanden, wenn Aiwanger gelogen oder die Pamphlete selbst verfasst hätte.

