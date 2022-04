Leseraktion: Wir sind der Klimakrise im Landkreis Dillingen auf der Spur

Die Klimakrise ist das entscheidende Thema unserer Zeit. Wir klären auf, geben Tipps und stellen Projekte aus dem Kreis Dillingen vor. Wie Sie mitmachen können.

Die Klimaerwärmung ist das große Thema unserer Zeit: Mit den steigenden Temperaturen auf dem Planeten nehmen auch die Probleme zu, die auf die Menschheit zukommen. Schmelzende Polkappen, steigende Meeresspiegel, gleichzeitig Dürre und extreme Regenfälle. Doch wie wirken sich diese globalen Prozesse, die unser Leben für immer verändern werden, auf die Region aus? Wie bereitet sich der Landkreis Dillingen darauf vor? Und was wird hier vor Ort getan, um den Ausstoß von Klimagasen zu reduzieren?

Mit diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir uns im Lokalteil der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung in den kommenden Wochen und Monaten genauer auseinandersetzen. Wie abhängig sind wir in der Region von Öl und Gas? Sind unsere Wälder, und damit wichtige CO2-Speicher, für die Veränderungen gut genug aufgestellt? Und wie kann jeder und jede Einzelne einen Beitrag leisten? Im Garten, auf dem Dach oder im Verkehr? Und was passiert eigentlich, sollte die Staatengemeinschaft das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen?

Auch Leserinnen und Leser können ihre Fragen stellen

Immer dienstags wird in den kommenden Wochen ein Artikel rund ums Klima in unserem Lokalteil erscheinen: mit Tipps, Analysen, Interviews oder besonderen Projekten. Und auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich beteiligen. Was wollten Sie in Bezug auf den Landkreis Dillingen immer schon über schon über die Klimakrise und ihre Folgen wissen? Welche spannenden Projekte zum Umweltschutz kennen Sie? Schicken Sie uns Ihre Fragen und Anregungen! Am besten per Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder per Brief. Die Adresse lautet: Donau Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen

Wichtig ist: Geben Sie in Mails und Briefen das Stichwort Klimawandel an und nennen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können.

Lesen Sie dazu auch