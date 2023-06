Alkohol- und Drogeneinfluss: Polizei stoppt Fahrer im Landkreis Dillingen

Eine 58-Jährige fährt ihren Wagen mit 1,8 Promille zur Wartung in die Werkstatt ins Bachtal. E-Scooter-Fahrerin in Gundelfingen hatte Kokain konsumiert.

Die Dillinger Polizei hat in der Zeit von Freitag bis Samstag im Landkreis Dillingen mehrere Autofahrer kontrolliert, die sich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatten. Zudem fanden die Beamten bei einigen Verkehrsteilnehmern auch noch Betäubungsmittel.

In Wittislingen hielt die Polizei einen 52-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis an. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss, wahrscheinlich Marihuana, stand. Bei einer anschließenden Durchsuchung fand die Polizei außerdem noch Marihuana in der Wohnung des Mannes. Er hat sich nun aufgrund einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie aufgrund einer Straßenverkehrsordnungswidrigkeit zu verantworten.

Autofahrer aus Gundelfingen verweigert Alkoholtest

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Gundelfingen wurde auf der B492 kontrolliert. Der Mann war laut Polizeibericht erheblich alkoholisiert. Er verweigerte einen Atemalkoholtest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

Die Polizei hielt außerdem eine 52-jährige Gundelfingerin auf ihrem E-Scooter an. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin stand. Sie musste sich Blut nehmen lassen und hat sich nun aufgrund einer Straßenverkehrsordnungswidrigkeit zu verantworten.

Der Führerschein der 58-Jährigen wird sichergestellt

Eine weitere Trunkenheitsfahrt spielte sich im Bachtal ab. Am Freitagmittag fuhr eine 58-Jährige aus Günzburg ihren Wagen zur Wartung in eine Werkstätte nach Syrgenstein. Dort fiel den Beschäftigten auf, dass die Frau erheblich alkoholisiert war, und sie verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest erbrachte schließlich laut Polizeibericht einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Führerschein der 58-Jährigen wurde sichergestellt. Sie musste sich Blut zur Feststellung des Alkoholwerts nehmen lassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (AZ)