Landkreis Dillingen

Alles reduziert: Der Sommerschlussverkauf im Kreis Dillingen wird verlängert

Plus Sommer, Sonne, SSV: Wer ein günstiges Schnäppchen ergattern will, der hat jetzt beste Chancen. Das sind die Tipps von Ladeninhabern aus Dillingen und Wertingen.

Von Alexandra Schuster

Wie in jedem Jahr wird am letzten Montag im Juli offiziell im Einzelhandel der freiwillige Sommerschlussverkauf (SSV) gestartet. Der Ansturm auf die reduzierten Teile ist aber längst vorbei. Den Kampf um das billige T-Shirt am Wühltisch, den gibt es nicht mehr, da es Rabatte mittlerweile ganzjährig gibt - auch im Kreis Dillingen. Bernd Ohlmann, Pressesprecher beim Handelsverband Bayern, erklärt es so: "Der Sommer- und der Winterschlussverkauf hat bei weitem nicht mehr die Schlagkraft wie früher. Das oberste Ziel ist, die Lager für Neuware zu räumen.“ In Bayern sei es von Vorteil, dass mit den Ferien auch der Sommerschlussverkauf-Beginn war. Da habe etwa der ein oder andere noch kurz vor der Reise bemerkt, dass die Badehose zu klein oder groß geworden ist. Wie schaut die Situation nun bei uns aus?

Im "Mode & Jeansshop" in Wertingen an der Schulstraße, mit Filialen in Dillingen und Aichach, kann man jetzt Mitte August immer noch Sommerschnäppchen finden. Die 33-jährige Sandra Bauer, Tochter des Geschäftsführers Andreas Bernhard, erzählt, „Wir sind mit dem Abverkauf der Sommerware bis jetzt sehr zufrieden. Ein Renner waren diesen Sommer unter anderem die Kleider in den verschiedensten Farben und Formen." Online wie auch vor Ort findet der Abverkauf der Sommerware nicht mehr wie früher statt, dennoch würden viele Kunden, um preisreduzierte Artikel zu kaufen. Das aktuell tolle Sommerwetter mache Lust auf Bikini- und T-Shirts-Schnäppchen. So etwa bei Kundin Debora Schwartz aus Emersacker, die gerade im Laden ist und sich noch nach Sommerartikeln umschaut. "Heute bin ich hier, um noch das ein oder andere Schnäppchen zu finden. Ein paar Sommerkleidchen wären noch gut“, so Schwartz.

