Alles wird teurer im Landkreis Dillingen: Bleibt der Einkaufswagen leerer?

Plus Ob Lebensmittel, Strom oder Schulsachen: Die Inflation treibt die Preise in die Höhe. Das spüren Händler und Konsumenten im Landkreis. Wie sie auf die Krise reagieren.

Ob Butter, Papier oder Strom - alles wird immer teurer. Viele Menschen überdenken ihre Ausgaben und legen Geld beiseite. Diese Zurückhaltung der Konsumenten und die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie machen vielen Händlern im Landkreis Dillingen zu schaffen.