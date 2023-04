Am Ende wird das Leben stehen, nicht der Tod

Das christliche Wort: Pfarrerin Jutta Krimm deutet das Bild von der Kreuzigung Jesu in der Dillinger Krankenhauskapelle.

Liebe Leser und Leserinnen,

Staunen umfängt den Betrachter des großen Wandgemäldes, kaum hat man die Kapelle des Krankenhauses Sankt Elisabeth in Dillingen betreten. Groß ist Jesus am Kreuz dargestellt, und vor allem: tot! Alles Leben, alle Farbe ist aus ihm gewichen, weiß wie die Wand, leichenblaß ist er gemalt. So ohne Leben, wie manches ist in unserem Leben: die Brache, der leere Platz am Tisch, die bodenlose Enttäuschung.

Helles Gelb aus himmlischen Höhen

Das eindrückliche Wandbild in der Krankenhauskapelle ist gleichzeitig ein Bild vom Leben: Helles Gelb scheint zart und vorsichtig aus himmlischen Höhen auf das fahle Kreuz. Und in der Verlängerung der Arme des Gekreuzigten wird erkennbar: Aus dem Kreuz wächst, wie aus einem Baum, zartes Leben. Leise Farben bahnen sich ihren Weg, Blätter und Blüten wachsen – das Kreuz Jesu wird zum Baum des Lebens! Angedeutet erst, noch nicht als pralles Leben mit bunter Farbenpracht gemalt, so schnell geht das nicht – und doch ist das aufkeimende Leben deutlich erkennbar.

Pfarrerin Jutta Krimm Foto: J. M.. Soedher

Zu entdecken auch: die vier Evangelisten, dargestellt durch ihr jeweiliges Symbol: Engel, Löwe, Stier und Adler. Sie verkünden die Osterbotschaft auch uns heute: Der Tod hat nicht das letzte Wort! Der Herr ist auferstanden! Vielstimmig und fröhlich erklingt dieser Ostergruß in der ganzen Welt – auch in diesem Jahr. Und er zaubert Farbe der Hoffnung dahin, wo uns das Leben schwer und fahl ist. Es gibt sie ja, die ganz persönlichen Wüsten, und ebenso die Nöte der Welt.

Mancherorts herrscht Weltuntergangsstimmung

Weltuntergangsstimmung herrscht mancherorts, und manchmal wird selbige vehement geschürt. In all den Umbrüchen unserer Zeit, mitten in den verschiedenen Einschätzungen der aktuellen Herausforderungen, die gerne auch zu engagierten Disputen beim Osterbrunch der Familie führen können:

Am Ende wird das Leben stehen, nicht der Tod. Auch für uns – so heißt Ostern für dich und mich: Auferstehen zum Leben, einst, aber auch schon heute – mit Hoffnung im Herzen und einer ordentlichen Prise österlichen Humors!

Frohe und gesegnete Ostern wünscht Ihnen Ihre Jutta Krimm, Pfarrerin in Bächingen, Medlingen und Gundelfingen