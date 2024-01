Angeblicher Bankberater ruft im Kreis Dillingen Menschen an

Die Dillinger Polizei warnt vor einer dreisten Masche: Ein angeblicher Bankberater möchte Daten ausspähen.

Ein bisher unbekannter Betrüger versuchte am Mittwoch bei einem Einwohner aus dem südlichen Landkreis dessen Kontodaten auszuspähen. Der Unbekannte rief den Mann nachmittags an und gab sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. Er gab vor, dass für eine Warenlieferung bei einem Onlineversandhändler eine Zahlung von 2.000 Euro angewiesen wurde.

Das sind die Tipps der Dillinger Polizei

Im weiteren Gesprächsverlauf versuchte der Betrüger den Angerufenen zu überreden, sich in sein Online-Banking einzuloggen, um so an seine Kontodaten zu gelangen. Dieser witterte den Betrug und beendete das Telefonat. Ein Anruf bei seiner Bank bestätigte seinen Verdacht. Der Mann erstattete daraufhin Betrugsanzeige bei der Dillinger Polizei. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, niemals sensible Kontodaten weiterzugeben.

Lassen Sie sich nicht überreden, aufgrund eines Telefonats mit dem Anrufer Aktionen in ihrem Online-Banking durchzuführen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bank über die Ihnen bekannte Telefonnummer. Weitere Tipps vor Betrug gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. (AZ)