Angebote im Kreis Dillingen: Damit die Einsamkeit nicht krankmacht

Die Gesundheitsregion plus lädt an diesem Mittwoch zu einem Filmabend mit Moderation ins Dillinger Filmcenter ein.

Die Gesundheitsregion plus im Landkreis Dillingen beteiligt sich an den schwabenweiten Aktionen im Rahmen des diesjährigen Präventionsschwerpunktes „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krankmacht“ des Bayerischen Gesundheitsmministeriums. Es wird ein Podcast veröffentlicht und ein kostenloser Kinoabend am heutigen Mittwoch, 13. Dezember, im Filmcenter Dillingen angeboten. Alle Bürgerinnen und Bürger sind um 19.30 Uhr zur Vorführung des Films „Ich gehöre nicht dazu“ eingeladen.

Bei den Veranstaltungsangeboten sollen Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Gesundheitsthema sensibilisiert werden. Während der Kampagne wird auch auf Hilfsmöglichkeiten hingewiesen. Durch mehr Aufmerksamkeit für andere Menschen und durch unmittelbare Unterstützung im sozialen Umfeld könne einsamen Mitmenschen in vielen Fällen geholfen werden, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Die Angebote zum Thema Einsamkeit im Landkreis Dillingen:

Podcast mit Jugendlichen Das Jugendhaus in Wertingen kooperiert mit der Gesundheitsregion plus im Landkreis Dillingen und nimmt im eigenen Aufnahmeraum in Wertingen Podcastfolgen zum Thema Einsamkeit mit Jugendlichen auf. Es werden persönliche Erfahrungen mit dem Thema Einsamkeit , schulbezogene Aspekte, Bewältigungsstrategien und Hilfsangebote thematisiert. Ebenso kommen bekannte Personen, wie der Popularmusik-Beauftragte des Bezirks Schwaben , Maximilian Schlichter , zu Wort. Die Podcastserie ist voraussichtlich ab Mitte Dezember 2023 auf der Homepage des Jugendhauses Wertingen und bei allen bekannten Podcast-Anbietern zu finden.

Das Jugendhaus in kooperiert mit der plus im und nimmt im eigenen Aufnahmeraum in Podcastfolgen zum Thema mit Jugendlichen auf. Es werden persönliche Erfahrungen mit dem Thema , schulbezogene Aspekte, Bewältigungsstrategien und Hilfsangebote thematisiert. Ebenso kommen bekannte Personen, wie der Popularmusik-Beauftragte des Bezirks , , zu Wort. Die Podcastserie ist voraussichtlich ab Mitte Dezember 2023 auf der Homepage des Jugendhauses und bei allen bekannten Podcast-Anbietern zu finden. Kostenlose Filmvorstellung Am heutigen Mittwoch zeigt das Filmcenter Dillingen den Film zum Thema Einsamkeit des Medienprojekts Wuppertal mit dem Titel „Ich gehöre nicht dazu“. Der Eintritt ist kostenlos und für jeden Besucher und jede Besucherin gibt es ein kostenloses Getränk und eine kleine Popcorntüte. In einer etwas eineinhalbstündigen Dokumentation berichten Menschen verschiedenen Alters von ihrer persönlichen Erfahrung und sensibilisieren für das Thema Einsamkeit . Außerdem wird ein psychologischer Psychotherapeut und Hochschullehrer zur Verbreitung, Hintergründen von Einsamkeit sowie Lösungsansätzen und Hilfsmöglichkeiten interviewt. Abgerundet wird der Filmabend durch eine Gesprächsrunde im Anschluss an den Film, die von der Moderatorin Frau Buk-Kluger vor Ort geleitet wird. Sitzplatzreservierungen nimmt das Filmcenter Dillingen vor.

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland fühlte sich im Jahr 2017 manchmal einsam, (sehr) häufig einsam fühlten sich laut Pressemitteilung je nach Altersklasse 0,9 bis 3,5 Prozent der Bevölkerung. Aufgrund der Corona-Pandemie seien diese Zahlen über alle Bevölkerungsgruppen hinweg angestiegen: Im Jahr 2021 fühlte sich rund jeder dritte 18- bis 25-Jährige in Bayern (sehr) häufig einsam. Bei den 26- bis 65-Jährigen gab knapp jeder fünfte und bei den über 66-Jährigen in etwa jeder zehnte in Bayern an, (sehr) häufig einsam zu sein. Während der Pandemie waren vor allem junge Personen und Frauen von Einsamkeit betroffen.

Die Ursachen und Folgen von Einsamkeit

Ursachen für Einsamkeit können beispielsweise die gestiegene räumliche und soziale Mobilität, der Anstieg unpersönlicher Kommunikationsformen durch die Digitalisierung, ein geringes Einkommen, Armut, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, Partnerlosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, Lebensphasenübergänge, kritische Lebensereignisse (zum Beispiel Verlust des Partners durch Trennung oder Tod, Verlust des Arbeitsplatzes) oder auch soziale Isolation während der Pandemie sein. Einsamkeit sei keine Krankheit, bringe aber Gesundheitsrisiken mit sich, erläutert das Landratsamt. Länger andauernde Einsamkeit könne auch zu körperlichen und psychischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Suchtproblematiken, Depressionen, Demenzen, Suizidalität bis hin zu erhöhter Sterblichkeit führen.

Hilfs- und Beratungsangebote rund um das Thema Einsamkeit gibt es auch im Netz. Die Webseite der Kampagne „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht“ ist zu finden unter stmgp.bayern.de/vorsorge/einsamkeit/ Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ etwa ist unter 116111 erreichbar, die Telefon-Seelsorge für alle Anliegen (auch Einsamkeit) rund um die Uhr unter Telefon 0800/1110111, 0800/1110222 oder 116 123 – per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de. (AZ)