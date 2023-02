Angehörige leben im Erdbeben-Gebiet: "Stehen alle noch unter Schock"

Plus Die Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat im Kreis Dillingen eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Einige Menschen haben auch Angehörige vor Ort.

Die Bilder sind schrecklich. Überall Trümmer, Leichen, verzweifelte Menschen. Das schwere Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat bislang zehntausende Todesopfer gefordert, die Zahl steigt täglich. Tausende Menschen werden noch in den eingestürzten Gebäuden vermutet. Eine furchtbare Katastrophe, die auch Faruk Firat tief bewegt. Der 26-Jährige aus Lauingen hat Familienangehörige in dem von dem Erdbeben heimgesuchten Gebiet. Oma, Opa, Tante und Onkel sind betroffen.