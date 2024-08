Angriff mit Schaufel in Bachhagel: Milde Strafe für ehrlichen Angeklagten

Dass es überhaupt zu dieser Verhandlung vor dem Dillinger Amtsgericht kommt, hat für Richterin Andrea Eisenbarth viel mit der Ehrlichkeit des Angeklagten zu tun. Dort, auf der Anklagebank, sitzt ein großer schlanker Mann, Ende 30, Fliesenleger aus Albanien. Ihm wird vorgeworfen, einen anderen Mann in Bachhagel mit einer Schaufel angegriffen und diesem eine Platzwunde am Kopf zugefügt zu haben. Gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe im Normalfall sechs Monate Haft. Nun ist es aber wohl so, dass der Angeklagte selbst die Polizei gerufen hat.Andrea Eisenbarth viel mit der Ehrlichkeit des Angeklagten zu tun. Dort, auf der Anklagebank, sitzt ein großer schlanker Mann, Ende 30, Fliesenleger aus Albanien. Ihm wird vorgeworfen, einen anderen Mann in Bachhagel mit einer Schaufel angegriffen und diesem eine Platzwunde am Kopf zugefügt zu haben. Gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe im Normalfall sechs Monate Haft. Nun ist es aber wohl so, dass der Angeklagte selbst die Polizei gerufen hat.Albanien. Ihm wird vorgeworfen, einen anderen Mann in Bachhagel mit einer Schaufel angegriffen und diesem eine Platzwunde am Kopf zugefügt zu haben. Gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe im Normalfall sechs Monate Haft. Nun ist es aber wohl so, dass der Angeklagte selbst die Polizei gerufen hat.Bachhagel mit einer Schaufel angegriffen und diesem eine Platzwunde am Kopf zugefügt zu haben. Gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe im Normalfall sechs Monate Haft. Nun ist es aber wohl so, dass der Angeklagte selbst die Polizei gerufen hat.Körperverletzung, Mindeststrafe im Normalfall sechs Monate Haft. Nun ist es aber wohl so, dass der Angeklagte selbst die Polizei gerufen hat.Polizei gerufen hat.

