Landkreis Dillingen

11:30 Uhr

Anja Bidell ist die neue Richterin in Dillingen

Anja Bidell ist die neue Richterin am Dillinger Amtsgericht. Sie wollte unbedingt zurück in die Große Kreisstadt.

Plus Die Günzburgerin wechselt von der Staatsanwaltschaft zurück ans Dillinger Amtsgericht. Warum es ihr wichtig ist, jedem Angeklagten unvoreingenommen zu begegnen.

Von Jonathan Mayer

Anja Bidell ist ehrlich begeistert, wenn sie von ihrer neuen Stelle erzählt: "Total toll!" So fasst es die neue Richterin am Dillinger Amtsgericht zusammen. Seit Mitte Dezember ist sie wieder da, hat auch schon so manche Verhandlung hinter sich. Für Bidell ist es fast ein Heimspiel, immerhin ist ihr neues Büro auch ihr altes.

