Anmeldestart bei der Vhs Donau-Zusam

Das neue Programm der VHS DonauZusam bietet viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Am Montag, 19. Februar, ist Anmeldestart für das kommende Frühjahrs- und Sommersemester.

Am Montag, 19. Februar, ist Anmeldestart für die rund 500 Kurse, Fahrten und sonstigen Veranstaltungen der Vhs Donau-Zusam und deren Niederlassungen im Zusamtal. Für die Fahrten zu Theater- und Opernvorstellungen, Museen und sonstigen kulturellen Zielen sind Zustiegsmöglichkeiten an verschiedenen Orten vorgesehen.

Die Kunsthalle München präsentiert in diesem Jahr etwa die erste große Retrospektive des niederländischen Designerduos Viktor & Rolf in Deutschland, heißt es seitens der Vhs. Und die Teilnehmenden können live dabei sein. Fahrten zum Staatstheater am Gärtnerplatz nach München, zu den Opernfestspielen Heidenheim, in Museen und historisch interessante und schöne Städte werden angeboten.

Kräuterwanderungen, Stadtführungen und Drachenbootfahrten in der Region

Kräuterwanderungen, verschiedene Themenführungen durch die Städte der Region und Drachenbootfahrten auf der Donau laden dazu ein, die Heimat einmal anders kennenzulernen. Auch werden in diesem Semester wieder verschiedene Unternehmen ihre Türen für die Vhs-Gäste öffnen und einen Blick hinter die Kulissen erlauben, heißt es vom Veranstalter.

Fremde Sprachen erlernen, ein Instrument spielen, sich mit neuer Technik auseinandersetzen und vor allem: möglichst viel zusammen mit Gleichgesinnten unternehmen. Das alles ermöglicht die Vhs Donau-Zusam mit ihren unterschiedlichen Kursangeboten wieder. Darunter etwa Spanisch für die nächste Mallorca-Reise, Englisch, Französisch oder Italienisch. Die Kurse gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene.

Fitness mit der Vhs im Landkreis Dillingen

Die aktuellen Fitness-Trends, Tanz, Yoga, Kraft- und Ausdauertraining, dazu Entspannungstechniken und viel Wissenswertes zum Themenkomplex Gesundheit, Ernährung, Fitness und Wohlbefinden bietet das Angebot der vhs Donau-Zusam auch im kommenden Semester. Auch verschiedene Therapiemöglichkeiten sowie praxisorientierte Anleitungen für die unterschiedlichsten medizinischen (Not-)Fälle für Erwachsene und Kinder können Teilnehmende in Kursen erlernen, heißt es seitens der Volkshochschule. Die Volkshochschule bietet außerdem einige Kurse und Vorträge für Erziehung, Problemfälle und den richtigen Umgang mit Haustieren.

Für viele Menschen ist es eine große Herausforderung, mit der schnellen Entwicklung in der digitalen Welt mitzuhalten. Nicht jeder hat Kinder oder Enkelkinder, die bereitwillig alles updaten, Probleme beseitigen oder auch nur erklären, was Begriffe wie Posting, Blog, Chat und Co. eigentlich bedeuten. Verschiedene Kurse sollen Abhilfe schaffen. Gemeinsam mit anderen könne man sich bei Vhs-Kursen ganz in Ruhe mit den neuesten technischen Themen befassen und alle Fragen stellen, die aufkommen. (AZ)