Anrufwelle von Trickbetrügern im Landkreis Dillingen

Die Dillinger Polizei warnt Bürger und Bürgerinnen eindringlich vor einer miesen Masche und gibt Tipps.

Zu einer Anrufwelle von Trickbetrügern ist es am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr im Landkreis Dillingen gekommen. In allen fünf gemeldeten Fällen gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und erklärte den Angerufenen, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Unfall verursacht hätte und eine Haftstrafe nur durch sofortige Zahlung einer Kaution möglich wäre. In allen vier Fällen bemerkten die Geschädigten den Betrugsversuch und es kam zu keiner Geldauszahlung.

Achtung, Betrüger: Diese Tipps hat die Polizei

Durch diese Schockanrufe versuchen die Betrüger ihre Opfer und Druck zu setzen. So versuchen die Betrüger neben der Androhung von Haftstrafen auch die Geschädigten unter Druck zu setzen, indem sie das vermeintliche Familienmitglied weinen und schreien hören. Bei derartigen Anrufen empfiehlt die Polizei folgendes Verhalten empfohlen:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und notieren Sie sich Namen und Telefonnummer des Anrufers

Lassen Sie sich nicht am Telefon verbinden, sondern wählen Sie selber die Nummer der Polizei und Ihres Angehörigen

und Ihres Angehörigen Geben Sie keine Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse an Dritte weiter. Die Polizei oder Staatsanwaltschaften würden niemals Geldforderungen für etwaige Kautionen am Telefon stellen

oder Staatsanwaltschaften würden niemals Geldforderungen für etwaige Kautionen am Telefon stellen Lassen Sie keine Unbekannten in der Wohnung und lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen, falls angebliche Amtspersonen persönlich an der Haustür erscheinen. Im Zweifelsfall fragen Sie bei der entsprechenden Dienststelle nach

Weiter Tipps zum Schutz unter www.polizei-beratung.de (AZ)