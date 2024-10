Antragsfrist für Hochwassernothilfe verlängert

Nach dem Hochwasser in Bayern Ende Mai/Anfang Juni wurden zur Unterstützung der Geschädigten vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat im Rahmen einer Soforthilfeaktion Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

Notstandsbeihilfe beantragen: Frist verlängert

Die Frist für die Beantragung von Beihilfen für Schäden an Haushalt/Hausrat sowie Ölschäden an Gebäuden ist bereits abgelaufen. In einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt es nun aber, dass das Finanzministerium die Frist für die Gewährung der sogenannten Notstandsbeihilfe verlängert hat, die insbesondere auch für Vereine in Betracht kommt. Die Frist endet nun also nicht mehr am 31. Oktober 2024, sondern am 30. Juni 2025. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-dillingen.de. (AZ)