Arbeitslosenquote im Kreis Dillingen: "Eine Herausforderung für die Jobcenter"

Plus Die Erholung bei der Arbeitslosenquote blieb im September im Kreis Dillingen aus. Warum Experten vom Arbeitsamt den Arbeitsmarkt der Region trotzdem als robust bezeichnen.

Von Christina Brummer

Bürgergeld und Arbeitslosengeld sind nicht das dasselbe. Um die Empfängerinnen und Empfänger kümmern sich zwei verschiedene Einrichtungen. Die Jobcenter betreuen Bürgergeldbezieher, bei den Arbeitsagenturen sind diejenigen betreut, die unter einem Jahr arbeitslos sind – oder die zwar länger ohne Job dastehen, die aber keinen Anspruch auf Bürgergeld haben, weil ihr Partner oder ihre Partnerin "zu gut" verdient. Bürgergeld wird aus Steuern finanziert, Arbeitslosengeld aus dem Topf der Arbeitslosenversicherung, erläutert Richard Paul, Geschäftsführer bei der Arbeitsagentur in Donauwörth. Diese betreut die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Neu-Ulm und Günzburg. "In der Berichterstattung vermischen sich häufig diese beiden Zahlen", sagt Paul. Er und seine Kollegin Inge Großkopf haben die Zahlen für den Landkreis Dillingen parat. Dort ging die Arbeitslosigkeit im September nicht ganz so stark zurück wie in den anderen Landkreisen. Dennoch gibt es gute Nachrichten.

Auch auf dem Arbeitsmarkt geht es im September nach einem Sommerknick während der Ferienzeit wieder bergauf. Für die anderen drei Landkreise, die die Arbeitsagentur Donauwörth betreut, stimmt das auch. Nur in Dillingen ist die Lage etwas schlechter. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum August unverändert und lag im September bei 2,9 Prozent. Noch vor einem Jahr war die Quote um 0,4 Prozentpunkte niedriger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

