Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen sinkt im Oktober leicht

Den stärksten Rückgang verzeichnet die Agentur für Arbeit für den Landkreis Dillingen bei den 15- bis 25-Jährigen. In welchen Bereichen akut Personal gesucht wird.

Im Oktober waren 1594 Menschen im Landkreis Dillingen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 17 Personen oder 1,1 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,8 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat, aber um 0,5 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Das teilt die Agentur für Arbeit Donauwörth mit, die für den Landkreis zuständig ist.

„Den stärksten Rückgang verzeichnen wir bei den jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. Hier sind 151 arbeitslos gemeldet, das sind 24 weniger als im Vormonat. Dies liegt daran, dass saisonbedingt eine Ausbildung, Beschäftigung oder ein Studium auch bis Oktober aufgenommen werden kann", informiert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ist auch im Monat Oktober noch enorm. Im Oktober haben sich 473 Menschen neu arbeitslos gemeldet. 180 Personen kamen aus der Erwerbstätigkeit. Insgesamt beendeten 485 Personen ihre Arbeitslosigkeit, hiervon haben 146 eine Beschäftigung aufgenommen. Seit Jahresbeginn haben sich 4660 Menschen aus dem Landkreis Dillingen arbeitslos gemeldet und 4338 wieder abgemeldet.

Mehr als die Hälfte der Ukrainer im Landkreis Dillingen arbeitet

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis 609 (plus 27 zum Vormonat, plus 240 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 299 (plus 11 zum Vormonat, plus 117 zum Vorjahr) arbeitslos.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden im Oktober 145 neue Arbeitsstellen gemeldet, 56 mehr als im September. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 880 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren rund 62 Prozent auf Facharbeiterniveau, 16 Prozent für Spezialisten/Experten und 22 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Lesen Sie dazu auch