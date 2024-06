Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen steigt im Juni leicht an

Weniger Stellen werden ausgeschrieben, meldet die Agentur für Arbeit Donauwörth. Gut sieht es dagegen für Menschen aus, die eine Ausbildung beginnen möchten.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Juni leicht angestiegen. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet: "Aktuell sind 1.611 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 23 mehr als wie vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt wie bereits im Mai bei 2,8 Prozent.“ Es habe dennoch viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt gegeben. "Rund 420 Personen meldeten sich arbeitslos", ähnlich viele nahmen demnach eine neue Tätigkeit auf.

"Auch wenn wir im Agenturbezirk eine der niedrigsten Arbeitslosenquote in Deutschland haben, bemerke ich doch eine konjunkturelle Eintrübung", erklärt Paul. 162 Personen meldeten sich laut Agentur in diesem Monat nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Aber nur 131 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Beschäftigungsaufnahme, heißt es weiter. Mittlerweile seien 115 Menschen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen, als vor einem Jahr. Zugleich gebe es 88 Stellenmeldungen weniger. "Damit sinken die Chancen, die Arbeitslosigkeit beenden“, fasst Richard Paul die aktuelle Arbeitsmarktsituation zusammen.

1611 Menschen im Landkreis Dillingen arbeitslos

Von den derzeit insgesamt 1611 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 784 (plus 36 im Vergleich zum Vormonat, plus 110 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 827 (minus 13 im Vergleich zum Vormonat, plus 5 zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen registriert. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im Juni 626 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 209 arbeitslos. Von den Arbeitgebern wurden 110 neue Arbeitsstellen gemeldet, 26 weniger als im Mai und 15 mehr als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 795 freie Arbeitsstellen (8 mehr als vor einem Monat und 88 weniger als im Vorjahr), heißt es. Bei rund 83 Prozent der gemeldeten Stellen lägen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen seien nur 41 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. „In unserem Agenturbezirk waren 27 Firmen so vom Hochwasser betroffen, dass sie Kurzarbeit für rund 760 Arbeitskräfte angezeigt haben. Ein Großteil der Firmen war unmittelbar vom Hochwasser betroffen“, so Richard Paul.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Kreis Dillingen gesunken

Weiter heißt es: „Erneut ist die Zahl der Beschäftigten im Landkreis Dillingen im Jahresvergleich zum Dezember 2022 um 1,1 Prozent gesunken. Ende Dezember 2023 belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 34.793. Im Jahresvergleich war das eine Abnahme um 371 Beschäftigte.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt sind im vollen Gange. Seit Beginn des Berichtsjahres Anfang Oktober meldeten sich 500 Bewerber, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 675 Ausbildungsstellen gemeldet. Im Juni standen 150 bisher unversorgte Ausbildungssuchende 375 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen aktuell auf einen Ausbildungssuchenden 2,5 Lehrstellen. (AZ)