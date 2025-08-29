Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen steigt leicht

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Dillingen im August erneut leicht gestiegen. 1791 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 49 Personen mehr (2,8 Prozent) als im Juli und 8 Personen oder 0,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,1 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,1 Prozent.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Auch viele berufliche Weiterbildungsmaßnahmen haben geendet. Außerdem folgt für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit“, wird Silke Königsberger von der Arbeitsagentur in Donauwörth in einer Pressemitteilung zitiert.

Knapp 500 Personen im Landkreis Dillingen meldeten sich arbeitslos

Deshalb sei bei jungen Menschen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichne man einen Zuwachs um 11,1 Prozent. Momentan sind laut Königsberger 210 junge Menschen ohne Arbeit, 21 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,2 Prozent. Viele werden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung finden oder besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen ein Studium.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 496 Personen arbeitslos. Davon kamen 196 direkt aus Erwerbstätigkeit und 146 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 453 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 150 eine Erwerbstätigkeit auf und 80 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

In welchen Berufen Mitarbeiter gesucht werden

Der aktuelle Trend im Hinblick auf Kurzarbeit bei den Betrieben lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Bis zum 26. August gingen weniger als drei neue Anzeigen ein. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung dürfen deshalb die genauen Zahlen nicht veröffentlicht werden. Auch im Juli gingen weniger als 3 neue Anzeigen ein.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 131 Stellen wurden im August neu gemeldet (44 mehr als im Vormonat, aber 30 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen: Altenpflege, Lagerwirtschaft, Metallbau, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, spanenden Metallbearbeitung, Zimmerei, Bediener Hebeeinrichtungen und Büro- und Sekretariatskräfte.

Aktuell befinden sich damit 743 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 84 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben nur rund 47 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen das entsprechende Qualifikationsniveau.