Auf in den großen Faschingsendspurt im Landkreis Dillingen

Hexentanz, Nachtumzug und Mottobälle: Die nächsten Tage haben die Narren unsere Region fest in der Hand. Unsere Redaktion sucht zudem das schönste Mäschkerle.

Endspurt - und wie! Mit dem Gumpigen Donnerstag startet das große Faschingsfinale. Auch bei uns im Landkreis Dillingen. Bis Faschingsdienstag geben dabei nicht nur die Faschingsgesellschaften noch mal ordentlich Gas. Die Garden, Prinzenpaare und Showtänzer hüpfen von einem Aufritt zum nächsten. Aber auch viele Vereine und Einrichtungen organisieren dieses Wochenende ihre beliebten Mottobälle. Ob Sportverein, Frauenbund oder Landjugend: Wer die nächsten Tage seinen inneren Narren freilassen will, der hat dazu in der Region unzählige Gelegenheiten. Und natürlich dürfen dabei die jährlichen Höhepunkte nicht fehlen. Ob der Lauinger Hexentanz, der Dillinger Nachtumzug, der Donaualtheimer Faschingsumzug oder der Endspurt in Holzheim: Wir haben die großen Events, die die nächsten Tage stattfinden, zusammengefasst. Helau!

Auch im Bachtal sind die Hexen los

Gumpiger Donnerstag: Ab 14 Uhr übernehmen in Lauingen die Hexen das Kommando. Dann startet der Kindernachmittag rund um den Marktplatz. Um 20 Uhr beginnt die große Party mit dem traditionellen Brauchtumsspiel und anschließendem Hexentanz durch die Stadt. In der Stadthalle wird zusätzlich gefeiert, der Hexentanz geht die ganze Nacht.

Auch in Gundelfingen hat der Weiberfasching eine lange Tradition. Auf der Bleiche wird mit den Glinken am Donnerstag ab 11.11 Uhr gefeiert. Ein närrisches Frühshoppen wird organisiert, es gibt Kesselfleisch, um 14 Uhr beginnt die Straßenfasnacht mit Narrenbaumloben und ab 16.30 Uhr findet ein Zug zum Rathaussturm und Gefangennahme des Bürgermeisters statt. Ab 18 Uhr wird das Walpurgisfeuer entzündet, anschließend bei der Glinken-Party gefeiert.

67 Bilder So feiert Gundelfingen den Faschingsauftakt am 11.11. Foto: Harald Paul

Ein paar wenige Kilometer weiter, im Bachtal, wird es am Gumpigen auch schaurig-schön. Dann fliegen die Bachtalhexen umher. Im Hexendorf Landhausen wird ab 18 Uhr gefeiert. Es werden viele verschiedene Gastgruppen kommen - von Guggen bis akrobatischer Hexentanz.

Übrigens: In Wertingen findet für die ganz kleinen Narren eine Veranstaltung statt. Um 14 Uhr startet bei der Stadthalle ein Kinderfaschingsumzug mit anschließender Party mit dem Motto: "Schlösser, Burgen, Zauberwelt".

Aufritte auch im Dillinger Krankenhaus St. Elisabeth

Rußiger Freitag: Das Highlight in der fünften Jahreszeit im Landkreis Dillingen ist der große Nachtumzug durch Dillingens Innenstadt. Organisiert wird der von den Steinheimer Faschingsfreunden. Beginn ist um 19.11 Uhr. Der Zug startet wie gewohnt beim Volksfestplatz und schlängelt sich den Stadtberg hoch nach oben. Im Anschluss wird im Zelt an der Nachtweide bis spät in die Nacht gefeiert.

370 Bilder So war das große Landkreistreffen der Faschingsgesellschaften im Kreis Dillingen Foto: Karl Aumiller

Was zu Lachen und vor allem Abwechslung wird auch den Patienten und Patientinnen im Dillinger Krankenhaus geboten. Am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr findet mit den Dillinger Finken ein buntes Faschingstreiben statt.

Faschingssamstag: Ab 14 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm durch den Dillinger Stadtteil Donaualtheim. Die Hallo Wach ist Veranstalter. Und auch dieses Jahr darf die Auszeichnung für den kreativsten Wagen nicht fehlen. Die Prämierung findet direkt im Anschluss an den Umzug statt. Wer noch einen Abendtipp braucht: Bei der Holzheimer Feuerwehr spielt beim Faschingsball im Vereinszentrum die Band "Big Bam Boo" auf und in der Lauinger Discothek T-Club ist große Faschingsnacht. Das Besondere: Alle, die kostümiert erscheinen oder aktiv am Fasching teilnehmen, erhalten freien Eintritt für die gesamte Nacht.

Faschingssonntag: Die Laudonia ist am 11. Februar erneut Mittelpunkt des Geschehens. Denn dann startet um 14.11 Uhr der große Faschingsumzug mit anschließender Party in der Stadthalle - mit Open End.

Und damit nicht genug: Sowohl am Rosenmontag als auch am Faschingsdienstag ist noch einiges im Landkreis geboten. Unter anderem findet in Holzheim der Faschingsumzug statt, abends viele Bälle und natürlich unzählige Kehraus-Veranstaltungen. Ab Aschermittwoch heißt es dann Fasten. Obwohl: vielleicht erst nach dem Valentinstag-Menü mit den Liebsten...

Fasching 2024: Wer hat das schönste Mäschkerle im Kreis Dillingen?

Jetzt wird aber noch ordentlich gefeiert, der Faschingsendspurt in vollen Zügen genossen. Apropos: Im Zuge des närrischen Treibens machen sich die Redaktionen der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung auf die Suche nach dem schönsten kleinen Mäschkerle im Landkreis. Um teilzunehmen, schicken Sie uns bis zum Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, ein Foto Ihres verkleideten Kindes im JPEG-Format per Mail mit dem Betreff "Mäschkerle" an redaktion@donau-zeitung.de beziehungsweise an redaktion@wertinger-zeitung.de. Bitte geben Sie Ihren vollen Namen sowie den des Kindes und Ihre vollständigen Kontaktdaten an. Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis.

8 Bilder Fasching 2023/2024: Die großen Prinzenpaare stehen fest Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Im Anschluss stellen wir alle Bilder in einer Galerie online und unsere Leserinnen und Leser können bis zum Abend des Rosenmontags (12. Februar) mit einem Klick für ihren Favoriten abstimmen. Als Preis gibt es Tageskarten für die ganze Familie für das Legoland.

Achtung, wichtiger Hinweis: Sollten Sie das Foto eines Kindes einsenden, das nicht Ihr eigenes ist, müssen die Erziehungsberechtigten zwingend mit der Veröffentlichung einverstanden sein!