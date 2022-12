Auf schneeglatten Straßen im Kreis Dillingen kracht es mehrfach

Der Wintereinbruch hat in der Region zu weiteren Unfällen geführt. 19-Jähriger fährt in Haunsheim mit Auto gegen eine Hauswand.

Mehrere Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen im Landkreis meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Eine Karambolage verursachte ein 53-jähriger Daimler-Fahrer am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen. Der Mann wollte von der Auffahrt Gundelfingen-Süd auf die Bundesstraße in Richtung Günzburg auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann nach Angaben der Polizei auf dem Beschleunigungsstreifen bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf die Bundesstraße. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Auto einer aus Richtung Gundelfingen kommenden vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 4500 Euro an.

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker missachtete laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an er Einmündung Römerstraße/Kreuzackerweg in Holzheim die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von ebenfalls 5000 Euro hat sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in Gundelfingen ereignet. Ein 18-jähriger Fahranfänger nahm nach Angaben der Polizei einem 44-jährigen Autofahrer an der Einmündung der Straße „Am Bach“ in die Bahnhofstraße die Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen.

19-Jähriger kracht mit Auto in Haunsheim in eine Hauswand

Einen Gesamtschaden von ungefähr 7500 Euro verursachte ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 19.50 Uhr in Haunsheim. Der 19-Jährige war mit seinem Wagen aus Richtung Gundelfingen kommend auf der Hauptstraße ortseinwärts unterwegs. In einer Linkskurve geriet er laut Polizei mit seinem Auto aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern und krachte gegen eine Hauswand. Verletzt wurde der junge Mann bei dem Unfall nicht.

32-Jährige ist auf der B16 in Gundelfingen zu schnell unterwegs

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat eine 32-jährige Autofahrerin laut Polizeibericht auf der verschneiten B16 in Gundelfingen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Frau war am Freitag gegen 3.50 Uhr auf der Bundesstraße auf Höhe der Ausfahrt Gundelfingen-Mitte in Richtung Günzburg unterwegs. Wie die Polizei informiert, kam die 32-Jährige mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Hang, am Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die 32-Jährige blieb unverletzt. (AZ)