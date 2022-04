Auf welchen Kandidaten setzen SPD und Grüne bei der Landratswahl?

Plus Die Liberalen haben sich bereits früh positioniert. Auch die anderen Parteien sprachen mit Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (Freie Wähler). Das ist das Ergebnis.

Die wichtigsten Entscheidungen vor der Dillinger Landratswahl am 15. Mai sind längst gefallen. Die CSU schickt den Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel ins Rennen, die Freien Wähler setzen auf den Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands, Markus Müller. Und für die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, tritt der Landtagsabgeordnete Christoph Maier an. Wie 2004, als Leo Schrell erstmals zum Dillinger Landrat gewählt wurde, dürfte die Entscheidung zwischen den beiden Politikern von CSU und Freien Wählern fallen. Und spätestens da kommen die anderen Parteien ins Spiel.