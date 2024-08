Drogendealer aus dem Landkreis Dillingen verurteilt

Mehrfach hat ein 41-jähriger Angeklagter aus dem Landkreis Dillingen versucht, mit verbotenen Betäubungsmitteln gewinnbringenden Handel zu treiben, angeblich, um damit seinen Hausbau mitzufinanzieren. Dafür wurde er im Sommer 2022 vor dem Amtsgericht Dillingen zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nun stand er vor dem Augsburger Landgericht. Vorsitzender Richter Michael Eberle redete mit dem Angeklagten und dessen Verteidiger Dennis Schuchna noch vor einer Stellungnahme des 41-Jährigen „Klartext“ und ging die in der Verhandlung anstehenden sechs angeklagten Fälle durch. Dabei, so der Richter, sehe er die Beweislage bei den Fällen eins und zwei als klar an.

