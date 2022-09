Landkreis Dillingen/Augsburg

12:35 Uhr

Landtagswahl: Die Freien Wähler geben Mehring den Vorzug vor Häusler

Plus Im Ringen um die Erststimmen-Kandidatur hat sich die Spitze der Freien Wähler in der Region für Fabian Mehring ausgesprochen. Tritt Häusler in einem anderen Stimmkreis an?

Von Berthold Veh

Vor der Landtagswahl im Herbst 2023 haben die Freien Wähler jetzt Klarheit geschaffen, wer im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen als Erststimmen-Kandidat antreten soll. So setzen die FW-Kreisvorsitzenden in der Region nun auf den Parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Fabian Mehring – und nicht auf den bisherigen Erststimmenkandidaten Johann Häusler. Der 70-Jährige hatte vorige Woche gegenüber unserer Redaktion deutlich seinen Anspruch formuliert. "Für mich ist die Sache klar, dass ich entweder im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen kandidiere oder gar nicht", sagte Häusler. Ob der Biberbacher jetzt in einem anderen Stimmkreis um die Erststimmen werben oder sich aus der Politik zurückziehen wird, "blieb vorerst offen und soll in den nächsten Wochen entschieden werden", heißt es in der Pressemitteilung der Freien Wähler. Häusler selbst war am Dienstagvormittag für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

