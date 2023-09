Landkreis Dillingen/Augsburg

18:30 Uhr

Nico Stegmayer (FDP): "Ich werde um jede Stimme kämpfen"

Der 21-Jährige aus Dillingen will für die Liberalen in der Region in den Landtag einziehen. Seine Motivation, Ziele und Erwartungen an das Wahlergebnis am 8. Oktober.

Warum kandidieren Sie überhaupt für den Landtag?



Nico Stegmayer: Ich liebe Bayern, ich liebe Deutschland und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich für Freiheit einzusetzen. Wir haben während der Corona-Pandemie gesehen, dass Freiheitsrechte nicht selbstverständlich sind. Und genau deshalb kandidiere ich. Ich will die Freiheit verteidigen, ich glaube, es ist es wert, sich dafür einzusetzen. Ich liebe die Region, ich liebe Bayern, ich liebe Deutschland.

Beruf: Betriebswirt beim 1. FC Heidenheim (duales Studium)

Familienstand: ledig, keine Kinder

Politisch aktiv seit: Mitte 2020

Hobbies: Sport

Wer wird Meister in der Fußball-Bundesliga? FC Bayern

Mein Lebensmotto: Freiheit Welche Aufgabe würden Sie als erste in Region angehen?



Stegmayer: Das wichtigste sind die gleichwertigen Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land. Das heißt, man muss den Landärztemangel bekämpfen. Man braucht mehr Landärzte vor, man braucht eine bessere gesundheitliche Versorgung. Man braucht auch einen guten, günstigen ÖPNV mit Zukunftstechnologien. Und man muss die Wirtschaft vor Ort stärken. Mit diesen drei Punkten können wir unsere Region deutlich besser machen.

Wieviel Prozent der Erststimmen erwarten Sie für sich bei der Landtagswahl?



Stegmayer: Ich gebe bis zum 8. Oktober Vollgas und werde um jede Stimme kämpfen, jeden möglichen Bürger zu überzeugen.

