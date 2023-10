Ausgleichsflächen beschäftigen auch den Landtag – ein bisschen

Das Thema Ausgleichsflächen wird auch im Landtag immer wieder diskutiert. Die Staatsregierung verweist jedoch bei Mängeln an Ausgleichsflächen auf die Kommunen und ihre Ziele für 2030.

Eine umfassende Untersuchung, ob es festgelegte Ausgleichsflächen in Bayern überhaupt gibt und in welchem Zustand sie sind, gibt es nicht. Das Landesamt für Umwelt und Naturschutz (LfU) hat im Jahr 2017 eine Studie veranlasst, in der man sich 100 Ausgleichsflächen im Kreis Ebersberg bei München genauer angeschaut hat. Es kam heraus, dass bei der Hälfte der Flächen entweder gar nichts passiert war oder die Flächen nicht so entwickelt worden waren, wie geplant. Die Ergebnisse schlugen nicht nur im Kreis Ebersberg Wellen, der Unmut schwappte bis ins Maximilianeum. Im Anschluss an den Bericht stellten die Abgeordneten Florian von Brunn und Doris Rauscher von der SPD eine Anfrage an die Staatsregierung. Darin wollten sie unter anderem wissen, wie dringend die Staatsregierung die fachgerechte Pflege- sowie Herstellungsmaßnahmen auf den Ausgleichsflächen erachtet.

Nach einer Studie über Qualität der Ausgleichsflächen wurde ein Leitfaden entwickelt

Die Antwort der Staatsregierung: "Eine generelle Bewertung gesetzlicher Verpflichtungen nach Dringlichkeit ist nicht möglich." Weiter wollten die SPD-Abgeordneten wissen: "Wie will die Staatsregierung künftig sicherstellen, dass die Vorschriften für Herstellung und Pflege von Ausgleichsflächen eingehalten werden?" Die Antwort: "Grundsätzlich ist es Aufgabe der zuständigen Behörden, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen." Es ist nicht so, dass die Staatsregierung keine Lehren aus der Untersuchung im Kreis Ebersberg gezogen hat. So wurde im Nachgang ein Handlungsleitfaden entwickelt, der sich an Kommunen und Genehmigungsbehörden richtet.

Im Februar 2023 stellte dann der Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann eine weitere Anfrage an die Staatsregierung. Diesmal ging es um die Würdigung der Ausgleichsflächen. Denn, so Hartmann, obwohl die Ausgleichsflächen laut der damaligen Studie nur zu 50 Prozent in einem guten Zustand waren, zählen sie zum Biotopverbund. Dieser soll sicherstellen, dass Arten auf zusammenhängenden Flächen und über Korridore zu einzelnen Lebensräumen wandern können. Hartmann möchte von der Staatsregierung wissen, welche Maßnahmen der Freistaat ergreifen will, um die Mängel an den Ausgleichsflächen abzustellen. Die verweist jedoch nur auf den 2021 veröffentlichten Leitfaden. "Für die Anwendung dieses Leitfadens wird das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verstärkt bei Genehmigungsbehörden und Kommunen werben, damit bis 2030 alle Ausgleichs- und Ersatz-Flächen vollständig erfasst und in einem guten ökologischen Zustand sind."

