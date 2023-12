Ausschreibungen: "Es wird immer schwerer, den Durchblick zu behalten"

Die Kreistagsfraktion Bürgerliste hat sich mit einem Anwalt zu Ausschreibungsverfahren ausgetauscht. Die Fraktion hält eine zentrale Vergabestelle für sinnvoll.

Die Mitglieder der Kreistagsfraktion Bürgerliste haben sich kürzlich mit dem Dillinger Rechtsanwalt Alexander Heil getroffen. Heil ist im Schwerpunkt im Bau- und Architektenrecht tätig. Es ging darum, welche Neuerungen es in diesem Rechtsgebiet gibt. Das immer komplexer werdende Vergaberecht, mit teilweise europaweiten Ausschreibungen, mache es laut Pressemitteilung der Fraktion, den Mitarbeitern der Kommunalverwaltungen und den damit befassten Gremien immer schwerer, den sprichwörtlichen Durchblick zu behalten, so Kreisrat Richard Drexler.

Probleme für kleine Firmen und Handwerksbetriebe

Wenn Unternehmen bei Ausschreibungen eine Vielzahl von Verordnungen und Vorschriften beachten müssen, um überhaupt an der Vergabe von Aufträgen teilzunehmen, mache dieser Umstand es für kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe immer schwieriger, so Kreisvorsitzender Erich Herreiner. Kleinen Firmen fehle schlicht oft Personal für solche Aufgaben. Kreisrat Michael Weiß (parteilos) sieht hier die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel in der Pflicht, die immer weiter zunehmende Bürokratisierung zu stoppen und Abläufe zu vereinfachen.

Die Kreisräte erhoffen sich von der Vereinfachung eine Kostenersparnis und Chancen für heimische Firmen und Handwerksbetriebe, wenn diese bei Ausschreibungen vor Ort zum Zuge kommen. "Neben der Entlastung der Wirtschaft muss aber auch für die Rathäuser und Landratsämter nach Möglichkeiten gesucht werden, wie diese Projekte effizienter bearbeiten können", schreibt Thomas Häußler in seiner Pressemitteilung.

So sollen Behörden entlastet werden

Für die Kreisräte der Bürgerliste ist es daher eine logische Konsequenz, die Behörden vor Ort durch die Schaffung einer zentralen Vergabestelle zu entlasten. Speziell geschulte Mitarbeiter in dieser Stelle könnten so die Kommunen vor kostspieligen Versäumnissen bei Ausschreibungen und Vergaben bewahren. Dies entlaste zusätzlich auch die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen und spare bares Geld, das an anderer Stelle sicher sinnvoller ausgegeben werden könne, so die Fraktion. (AZ)