Ausverkauft oder abgesetzt: Wie beliebt sind Faschingsbälle im Kreis Dillingen?

Knapp eine Stunde hat es gedauert. Dann waren alle Karten weg. Der Lauinger Skiball, der am kommenden Samstag in der Stadthalle stattfindet, ist komplett ausverkauft. Die Veranstalter, die Mitglieder der Abteilung Ski & Bike des TV Lauingen, haben im Vorfeld einen Ansturm auf die Karten erlebt, den sie sich selbst kaum erklären können. Abteilungsleiterin Stefanie Ostertag sagt: „Unser Skiball war schon immer ausverkauft, wir hatten noch nie eine Abendkasse. Aber was heuer abging, war noch mal eine andere Nummer.“

