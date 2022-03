Landkreis Dillingen

17:00 Uhr

Auswärtsfahrten: Wie Sportvereine auf hohe Spritkosten reagieren

Mit den drastisch gestiegenen Spritpreisen haben auch die vielen Amateursportler aus der Region zu kämpfen. Fußball-Abteilungsleiter Peter Reschnauer vom Kreisligisten SV Kicklingen-Fristingen hier an einer Tankstelle in Dillingen.

Plus Nicht jeder Chauffeur bekommt für sein Engagement einen finanziellen Zuschuss. Wie Vereine aus dem Landkreis Dillingen auf die gestiegenen Spritkosten reagieren.

Von Günther Herdin

Am Samstag ins Kino oder in die Disco, am Sonntag auf den Fußballplatz oder in die Sporthalle – für junge Menschen war dies lange Zeit kein Problem. Aber mit Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut zwei Jahren mussten die Aktivitäten zwangsweise zurückgeschraubt werden. Jetzt ist aufgrund zahlreicher Lockerungen wieder vieles möglich. Allerdings, mit Beginn des Ukraine-Krieges gibt es eine andere Hürde, welche im Weg steht, um die Freizeit so zu gestalten, wie es viele gerne hätten: die rasant gestiegenen Energiekosten. Wie sich die Verdoppelung der Preise von Benzin und Diesel bei Vereinen und Mannschaften aus dem Landkreis vor allem bei Auswärtsfahrten auswirkt, dafür haben wir drei Beispiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .