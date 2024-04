Auto in Dillingen zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Weitere Verkehrsdelikte beschäftigen die Dillinger Polizei.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwoch, 17. April, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr mutwillig die gesamte rechte Fahrzeugseite und den Frontbereich eines grauen Ford Kuga, der auf dem Schlossparkplatz in der Lammstraße abgestellt war, zerkratzt. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Am Tag darauf, am Donnerstag, hat sich in Dillingen eine Unfallflucht ereignet. Gegen 15.25 Uhr parkte eine 24-Jährige ihren schwarzen BMW 220i auf einem Kundenparkplatz in der Hausener Straße. Nach der Rückkehr zu ihrem Wagen stellte sie Beschädigungen am Kotflügel der Fahrerseite fest. Offenbar war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den Wagen gefahren und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet bei beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560.

Ohne Führerschein mit Anhänger in Fultenbach unterwegs

Ein weiteres Verkehrsdelikt hat sich in Holzheim ereignet. Ein 41-Jähriger war am Donnerstagabend mit einem Anhängergespann im Ortsteil Fultenbach unterwegs. Gegen 21 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen den 41-Jährigen in der Talstraße. Die Beamten stellten fest, dass er zum Ziehen des Anhängers keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 41-Jährigen jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

