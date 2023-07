Auto massiv zerkratzt, Zelt beschädigt: Sachbeschädigungen im Kreis Dillingen

Am Wochenende hat es im Kreis Dillingen viele Fälle von Sachbeschädigung gegeben. Ein teurer Geländewagen wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte ein teures Partyzelt beschädigt, das auf dem Sportplatz in Villenbach aufgestellt war. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen Mitternacht brannte der oder brannten die Täter mit einer Zigarette mehrere Löcher in die Zeltwand. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Auto in Dillinger Bahnhofstraße "massiv verkratzt"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde laut Polizeibericht zudem die komplette rechte Fahrzeugseite eines grauen Audi Q7, der vor einer Bar in der Dillinger Bahnhofstraße geparkt war, massiv verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Hat ein 38-Jähriger in Syrgenstein Reifen zerstochen?

Seine Wut hat wohl jemand an einem Auto in Syrgenstein ausgelassen. Im Laufe des Sonntags wurde vor einem Anwesen am Stolzenäcker drei Reifen des dort abgestellten Autos zerstochen. Hierbei wird ein 38-Jähriger angeschuldigt, der die Reifen nach einem Streit beschädigt haben soll. (AZ)

