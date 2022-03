Landkreis Dillingen

06:30 Uhr

Autofahrer im Kreis Dillingen stehen unter dem Spritpreis-Schock

Ein Anblick, der Autofahrer im Landkreis schockt: Diesel und Super kosteten auch am Donnerstagabend in Dillingen deutlich mehr als zwei Euro pro Liter. Und Diesel sogar mehr als Super-Benzin.

Plus Der Ukraine-Krieg treibt die Preise für Sprit in ungeahnte Höhen. Was Betroffene im Kreis Dillingen fordern und welche Konsequenzen sie ziehen. Für mehrere Branchen wird die Lage existenzbedrohend.

Von Berthold Veh

Es ist ziemlich ruhig an diesem Donnerstagabend an der Tankstelle von Manfred Seel in der Donauwörther Straße in Dillingen. Kein Wunder, kostet doch der Liter Diesel kurz nach 18 Uhr gerundet 2,32 Euro. Bei Autofahrern und Autofahrerinnen sitzt der Spritpreis-Schock nach dem Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine tief. „Das ist ja Wahnsinn, diese Situation ist schlimm“, sagt die Dillingerin Alexandra Basic, die im Laden der Tankstelle eingekauft hat. Zum Glück müsse sie an diesem Abend noch nicht tanken. Ihr Mann pendle täglich nach Wertingen zur Arbeit. „Wie soll man das alles noch zahlen?“, fragt die sie und übt Kritik. „Unsere Regierung tut nichts.“ Irland habe dagegen die Senkung der Steuern auf die Spritpreise angekündigt.

