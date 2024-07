Autofahrer kollidiert bei Wertingen mit Dixi-Klo

Ein kurioser Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Mittwochmorgen bei Wertingen. Gegen 5 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens auf der Staatsstraße Richtung Binswangen. Von der Ladefläche fiel ein Dixi-Klo herab und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 34-jähriger Fahrer kollidierte mit dem Toilettenhäuschen. Er steuerte laut Polizei nach links und streifte eine Leitplanke. Anschließend steuerte er nach rechts und prallte wiederum gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Gesamtunfallschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 14 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer auf der Lauinger Straße stadteinwärts. Im Überholverbot überholte er den vorausfahrenden Lastwagen eines 36-Jährigen. Er touchierte mit der rechten Fahrzeugseite den hinteren linken Aufbau des Lasters. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei in einem oberen vierstelligen Bereich. (AZ)