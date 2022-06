Autofahrer prallt in Zusamaltheim mit Lastwagen zusammen und fährt trotzdem weiter

Die Dillinger Polizei meldet zudem einige Unfallfluchten, die sich im Kreis ereignet haben - und sucht Zeugen.

Ein 84-jähriger Senior ist am Montagmittag mit seinem Pkw vom Fahrbahnrand der Wertinger Straße in Zusamaltheim gefahren, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei schnitt er einen Sattelzug, der in südliche Richtung unterwegs war. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des Opels.

Trotz der erheblichen Beschädigung fuhr der Senior mit seinem Pkw weiter in Richtung des dortigen Kreisverkehrs, wo er schließlich gegen eine Sandsteinmauer prallte und zum Stehen kam. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Am Lkw und der Mauer entstanden Schäden in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallverursacher wurde durch die Unfälle nicht verletzt.

Tür und Kotflügel am Auto beschädigt

Die Polizei meldet außerdem weitere Unfallfluchten. So ist am 17. Juni zwischen 8. und 20 Uhr im Stadtgebiet Wertingen ein schwarzer 5er BMW im Bereich des vorderen rechten Stoßfängers angefahren worden. Dabei entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Der Fahrzeughalter entdeckte den Schaden erst am Abend, nachdem er an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet geparkt hatte.

Am Montag zwischen 14.45 und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Wertingen ein roter Mazda 2 im Bereich der hinteren rechten Tür und Kotflügel angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeistation Wertingen bittet in diesen beiden Fällen unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise.

5000 Euro Schaden in Hausen

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag zwischen 7.10 und 10.40 Uhr in der Oberen Hauptstraße im Ortsteil Hausen. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter roter Opel Corsa im Bereich des hinteren linken Kotflügels erheblich beschädigt, der Sachschaden wird mit 5000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

