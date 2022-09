Autofahrer will Getränkedose aufheben und verursacht in Höchstädt Unfall

Die Polizei meldet mehrere Unfälle in Höchstädt, Dillingen und Lauingen. Ein Autofahrer wird verletzt, in den anderen Fällen bleibt es beim Sachschaden.

Ein Missgeschick hat am Sonntag zu einem Unfall in Höchstädt geführt. Ein 48-Jähriger war gegen 11 Uhr mit dem Auto in der Donauwörther Straße in Richtung Blindheim unterwegs. Dabei verlor er nach Angaben der Polizei eine Getränkedose und wollte diese aufheben. Wegen dieser Unachtsamkeit geriet der Mann daraufhin mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto, das ein 60-Jähriger fuhr. Dieser erlitt beim dem Aufprall leichte Verletzungen.

Der Schaden liegt bei 23.500 Euro

Ein nachfolgender 29-jähriger Autofahrer konnte den beiden Wagen zunächst ausweichen, prallte dann aber gegen das Auto des 48-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 29-Jährige blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.500 Euro an den Autos.

Ein 39-Jähriger wollte am Sonntag gegen 16.20 Uhr mit dem Auto vom Fahrbahnrand in der Kapuzinerstraßein Dillingen in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er laut Polizei einen vorbeifahrenden Wagen und streifte diesen seitlich. Es entstand ein Sachschaden von rund 5300 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Sonntag gegen 18.40 Uhr in Lauingen, als eine 30-jährige Autofahrerin von der Haydnstraße aus kommend die Brucknerstraße überqueren wollte. Dabei übersah das Auto eines 64-Jährigen und prallte mit dem Pkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Beim Überqueren der Großen Allee Auto übersehen

In Dillingen übersah nach Angaben der Polizei am Montag gegen 5.15 Uhr eine 35-jährige Autofahrerin beim Überqueren der Großen Allee vom Georg-Hogen-Ring kommend das Auto eines 54-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der Großen Allee unterwegs war. Der Mann und die Frau blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt, an den beiden Autos entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)