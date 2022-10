Autofahrerin bremst zu spät: Unfall in Kicklingen

Die Dillinger Polizei meldet weitere Unfälle, die sich im Kreis Dillingen ereignet haben. Einer wurde von einer Katze verursacht.

Eine 60-jährige Fahrerin hat am Montag auf der Staatsstraße 2030 bei Kicklingen einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw einer Fahrschule übersehen und ist auf das Heck aufgeprallt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 15.40 Uhr an der Einmündung der Jägerstraße auf die Pfalz-Neuburg-Straße in Dillingen. Hierbei war ein 44-jähriger Fahrer zu schnell an die Einmündung herangefahren und erfasste dabei den auf der vorfahrtsberechtigten Pfalz-Neuburg-Straße fahrenden Pkw eines 60-Jährigen. Trotz des leichten Anstoßes fährt der Unfallverursacher zuerst in Richtung Dillingen weiter, konnte aber schließlich vom Unfallgegner gestoppt werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro.

Katze läuft in Lauingen auf die Straße

Gegen 23.30 Uhr wollte ein 34-jähriger Lauinger die Gundelfinger Straße befahren. Auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel musste er einer plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Katze ausweichen und prallte dabei gegen die Verkehrsinsel sowie zwei Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von 6300 Euro. (AZ)

